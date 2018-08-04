بالصور.. ميلانيا تختلف مع زوجها مرة أخرى!

واشنطن(صدى):

خلاف جديد بين سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، وزوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هذه المرة تتعلق بأسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.

وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم حساب ” جيمس ” على موقع ” تويتر ” ، على خلفية مقابلة تليفزيونية قال فيها الأخير إنه لن يجلس وجها لوجه مع ترامب، بل سيتعامل مع سلفه باراك أوباما.

و كتب ترامب تغريدة له، قال فيها: ” مقابلة ليبرون جيمس مع دون ليمون جعلت ” جيمس ” يبدو ذكيًا وهو ليس بالأمر السهل! ” .

لكن متحدثًا باسم ميلانيا ترامب، الزوجة الثالثة للرئيس، قال: ” يبدو أن ليبرون جيمس يعمل على القيام بأشياء جيدة نيابة عن جيلنا القادم، وكما هو الحال دائمًا، تشجع السيدة الأولى الجميع على إجراء حوار مفتوح حول القضايا التي تواجه الأطفال اليوم ” .