إدارة ” النصر ” تبحث إقامة حفل لتقديم محترفيها الأجانب

نواف السالم(صدى):

أسفرت الصفقات القوية التي أبرمتها إدارة نادي النصر، فى الأونة الأخيرة، عن اتجاه إدارة النادي لإقامة حفل كبير لتقديم اللاعبين الجدد لجماهير النادي، بدلًا من الاكتفاء بتقديم كل لاعب على، عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التدوين القصير ” تويتر “.

تمكنت إدارة ” النصر ” في تعزيز صفوف الفريق بعددٍ من اللاعبين كان آخرهم اللاعب النيجيري ” أحمد موسى ” نجم منتخب نيجيريا الذي تألق مع النسور الخضر في بطولة كأس العالم الأخيرة التي اختتمت في روسيا.

وانضمّ ” موسى ” إلى الرباعي الأجنبي، المغربي ” نور الدين امرابط ” القادم من فريق ” واتفورد ” الإنجليزي ، والبيروفي ” راموس ” ، والبرازيلي بيتروس، والحارس الأسترالي ” براد جونز ” حارس مرمى فريق فينوورد.

وأشار ” النصر ” ، إلى أنه في حالة إقامة الحفل، ستعزز إدارة النادي الصورة التي تحاول ترسيخها بأن الفريق سيكون له شكل مختلف في الموسم المقبل، خاصة مع الإبقاء على العناصر الأساسية من اللاعبين السعوديين إلى جانب الإبقاء على المغربي محمد فوزير والبرازيلي برونو، لتسهم هذه المجموعة في إعادة النصر للمنافسة على البطولات.