زوجة تشتري المخدرات بمصروف المنزل.. ورد فعل صادم من زوجها

القاهرة(صدى):

قرر زوج مصري ثلاثيني، الانفصال عن زوجته بعد اكتشافه إدمانها المخدرات، التي تقوم بشرائها بمصروف البيت .

وقام الزوج المصري برفع دعوى تطليق ضد ابنة عمه وزوجته البالغة من العمر 29 عامًا؛ حيث قال إنها تأخذ مصروف البيت كي تشتري المخدرات التي أدمنتها.

وروى الزوج مأساته قائلا : ” إنه تزوج منذ 3 سنوات من ابنة عمه ولم يكن بينهما أي مشاعر عاطفية ولم يعرف مميزاتها وعيوبها، مضيفًا أن أول سنة زواج مرت بهدوء وأنجبت طفلتهما آية التي تبلغ من العمر عامين،كنت أحافظ عليها وأقوم بتلبية متطلباتها لجعل أسرتي في أحسن حال ” ، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف : ” كنت أبقى بالخارج معظم الوقت ولم أقصر في شيء معها وتحملنا معًا الكثير حتى بعدما مرت طفلتنا بأزمة صحية لم نستسلم حتى تعافت وخرجت سالمة ” .

وتابع: في الآونة الاخيرة كلما عدت للمنزل لم أجد أي طعام، على الرغم من أنني أعطيها مصروفها اليومي، وكلما سألتها أخبرتني أنها اشتركت بجمعية من أجل طفلتها، وجاء اليوم الذي علمت أنها تتناول عقاقير طبية مخدرة من خلال ملاحظتي نومها المستمر وترك طفلتها وإهمالها لي عند عودتي من العمل .

وأضاف: كانت تتحدث بأسلوب غير لائق، وعندما تحدثت معها وعلمت أنني سأقطع المصروف اليومي ضربت نفسها وقطعت شرايين يدها ونقلتها للمستشفى وبعد إسعافها أكد الطبيب أنها تتناول الترامادول، صُدمت بهذا الخبر وزاد خوفي على طفلتي، وحاولت علاجها أكثر من مرة لكن دون فائدة.. وهو ما جعلني آخذ الطفلة لمنزل أمي والذهاب للمحكمة لتطليقها .