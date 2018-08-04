حساب المواطن: تعديل البيانات يتيح الدعم لمعيل الأسرة بعد وفاة الأب

نايف السالم(صدى):

تجاوب حساب المواطن، اليوم السبت، مع استفسار أحد المواطنين بشأن إيداع الدعم للأسرة في حالة وفاة الأب المُسجل بالبرنامج.

ونص الاستفسار الذي وجهه المواطن إلى خدمة عملاء حساب المواطن بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” والدي توفي وكان مسجل وتم إيقاف الدعم بسبب الوفاة ماذا نفعل؟ ” .

وتضمن رد خدمة عملاء ” حساب المواطن ” : ” يستطيع المعيل لأفراد أسرته بالتقدم للبرنامج كرب أسرة وإضافة المعالين كتابعين له وإرفاق المستندات المطلوبة ” .

وأوضح ” حساب المواطن ” ، في وقت سابق أنه لا توجد فترة محددة للتحقق من رقم الآيبان الجديد في حال تم تغيير رقم الآيبان.

وأشار ” حساب المواطن ” ، إلى أنه يمكن تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.