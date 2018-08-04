بالفيديو.. المطلق: الأموات يعرفون أحوال الأحياء وتصلهم الأخبار في القبور

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، عن معرفة الأموات بأحوال الأحياء وأن الأخبار تأتيهم في القبور.

جاء ذلك في رده على سؤال لأحد المتصلين الذي استفسر عن حكم مقاطعتهم لزوجة والدهم لاستيائهم وغضبهم من تصرفها بعد إخفائها عنهم خبر دخول أخيهم السجن.

وردَّ ” المطلق ” عليه خلال برنامج ” استديو الجمعة ” بإذاعة ” نداء الإسلام ” ، بأنه لا يجوز مقاطعتها، قائلًا : ” افرضوا أن ولدها – أخاكم – سجن في خزي ولا تحب أن تقلقكم ولا أن ينتشر الْخِزْي ؟ أو ربما هو عنيد؟ هل جزاؤها أن تقاطعوها ؟ أنتم لا تعلمون السبب الحقيقي لإخفائها ” .

وأضاف أن والدهم ” يأتيه الأخبار في قبره، فيزعل والدكم إذا رأى مقاطعتكم لأم عياله، حبيبته ” .

ونصحهم بالحذر من وساوس الشيطان وسعيه في بث الحقد والعداوة والضغينة والقطيعة بين الأرحام.