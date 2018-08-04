بالفيديو.. المطلق: الأموات يعرفون أحوال الأحياء وتصلهم الأخبار في القبور
كشف الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، عن معرفة الأموات بأحوال الأحياء وأن الأخبار تأتيهم في القبور.
جاء ذلك في رده على سؤال لأحد المتصلين الذي استفسر عن حكم مقاطعتهم لزوجة والدهم لاستيائهم وغضبهم من تصرفها بعد إخفائها عنهم خبر دخول أخيهم السجن.
وردَّ ” المطلق ” عليه خلال برنامج ” استديو الجمعة ” بإذاعة ” نداء الإسلام ” ، بأنه لا يجوز مقاطعتها، قائلًا : ” افرضوا أن ولدها – أخاكم – سجن في خزي ولا تحب أن تقلقكم ولا أن ينتشر الْخِزْي ؟ أو ربما هو عنيد؟ هل جزاؤها أن تقاطعوها ؟ أنتم لا تعلمون السبب الحقيقي لإخفائها ” .
وأضاف أن والدهم ” يأتيه الأخبار في قبره، فيزعل والدكم إذا رأى مقاطعتكم لأم عياله، حبيبته ” .
ونصحهم بالحذر من وساوس الشيطان وسعيه في بث الحقد والعداوة والضغينة والقطيعة بين الأرحام.
فهد[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اعلى واعلم
نوير[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله كل خير
ررر[ عدد التعليقات: 354 ] نشر منذ 2 ساعتين
معقوله الاموات يعرفون ما يحصل بالدنيا .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يرحم امواتنا وأموات المسلمين ويطيل من بقى منهم تذكرت موقف صار لي مره رحت سويت عمره لي وبعدها بكم يوم نويت عمره لامي الله يرحمها ويغفرلها يارب يوم خلصت رجعت الفندق وحلمت امي تنقش يديني حنه واهي مبسوطه ومن بعدها ايقنت كل شي يوصل لهم الله يرحمهم يارب