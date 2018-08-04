شاب يغتصب عجوز سبعينية ويختفي عن الأنظار .. وهذا مصيره

مدريد(صدى):

أقدم شاب عشريني على الاعتداء جنسياً، على سائحة إنجليزية سبعينية في جزر الكناري بأسبانيا.

وتعود أحداث الواقعة منذ 3 شهور حيث قام المتهم الذي يبلغ من العمر 25 سنة بالاعتداء جنسيا على سائحة انجليزية وغادر بعدها المنطقة .

وبدورها ، تمكنت التحريات التي قامت بها الشرطة الأسبانية من تحديد المتهم وهو مهاجر مغربي وحددت مكان تواجده، وتم اعتقاله بمدينة فالنسيا الإسبانية وهو يعيش حياته بشكل عادي ظنا منه أن القضية قيدت ضد مجهول.