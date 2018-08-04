مسؤول رفيع المستوى يقدم كبش فداء لانهيار الريال الإيراني

طهران(صدى):

بعد انهيار الريال الإيراني وسقوطه بنسبة 20%، لم يلق النظام الإيراني كبش فداءًا يقدمه ويحمله مسؤولية الكارثة غير أحمد عراقجي معاون البنك المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية، والذي تم إقالته اليوم.

وتخلى الرئيس الجديد للبنك المركزي عبد الناصر همتي، عن معاونه لشؤون العملات الأجنبية أحمد عراقجي.

يذكر أنه قد تم تعيين ” همتي ” بدلًا عن ولي الله سيف الذي أقيل من منصبه عقب انهيار الريال التاريخي، قبل عدة أيام.

وفي سياق أخر، يواصل الإيرانيون احتجاجاتهم الشعبية في مختلف أنحاء البلاد منذ 5 أيام.