من الحديدة وصعدة.. محمد العرب للحوثيين: نحن هنا أين أنتم؟
صوَّر الإعلامي محمد العرب، اليوم السبت، مقطع فيديو على أبواب محافظة الحديدة، موجهًا حديثه إلى مليشيا الحوثي الإرهابية قائلًا : ” نحن هنا أين أنتم ؟ ” .
كما بثَّ الإعلامي، مقطعًا أخر من إحدى القرب بعد أبواب الحديدة، مؤكدًا أن الحوثيين مستنفذين كل القات في القرية، وخاتمًا الفيديو بـ : ” نحن هنا أين أنتم ؟ ” .
وفي مقطع أخير للإعلامي محمد العرب، من أل صبحان في محافظة صعدة، قائلًا للحوثيين : ” تكذبون كما تتنفسون .. نحن هنا أين أنتم ؟ ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 2 ساعتين
هم مختبئين كالفئران
فيصل[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 2 ساعتين
راح يضلو كذا ما راح يواجهون كالرجال لانهم ارهابيين وليس معهم حق
ابن البلد[ عدد التعليقات: 181 ] نشر منذ 22 دقيقة
جبناء