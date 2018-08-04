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من الحديدة وصعدة.. محمد العرب للحوثيين: نحن هنا أين أنتم؟

من الحديدة وصعدة.. محمد العرب للحوثيين: نحن هنا أين أنتم؟
فهمي محمد(صدى):

صوَّر الإعلامي محمد العرب، اليوم السبت، مقطع فيديو على أبواب محافظة الحديدة، موجهًا حديثه إلى مليشيا الحوثي الإرهابية قائلًا : ” نحن هنا أين أنتم ؟ ” .

كما بثَّ الإعلامي، مقطعًا أخر من إحدى القرب بعد أبواب الحديدة، مؤكدًا أن الحوثيين مستنفذين كل القات في القرية، وخاتمًا الفيديو بـ : ” نحن هنا أين أنتم ؟ ” .

وفي مقطع أخير للإعلامي محمد العرب، من أل صبحان في محافظة صعدة، قائلًا للحوثيين : ” تكذبون كما تتنفسون .. نحن هنا أين أنتم ؟ ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 2 ساعتين

هم مختبئين كالفئران

[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 2 ساعتين

راح يضلو كذا ما راح يواجهون كالرجال لانهم ارهابيين وليس معهم حق

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