من الحديدة وصعدة.. محمد العرب للحوثيين: نحن هنا أين أنتم؟

فهمي محمد(صدى):

صوَّر الإعلامي محمد العرب، اليوم السبت، مقطع فيديو على أبواب محافظة الحديدة، موجهًا حديثه إلى مليشيا الحوثي الإرهابية قائلًا : ” نحن هنا أين أنتم ؟ ” .

كما بثَّ الإعلامي، مقطعًا أخر من إحدى القرب بعد أبواب الحديدة، مؤكدًا أن الحوثيين مستنفذين كل القات في القرية، وخاتمًا الفيديو بـ : ” نحن هنا أين أنتم ؟ ” .

وفي مقطع أخير للإعلامي محمد العرب، من أل صبحان في محافظة صعدة، قائلًا للحوثيين : ” تكذبون كما تتنفسون .. نحن هنا أين أنتم ؟ ” .