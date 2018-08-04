كراني: هطول أمطار رعدية و زخات البرد على 6 مناطق في الساعات المقبلة

أبها(صدى):

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية والتي تميل للغزارة بصحبة زخات من البرد خلال الساعات المقبلة على عدة مناطق.

جاء ذلك خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “ تويتر ” تضمنت أن الحالة ستكون على مناطق أبها وخميس مشيط والباحة والنماص ومعظم أجواء عسير وعلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية ومنطقة جازان وسواحلها.

وأرجع كراني أن سبب ذلك تمركز الخط الوهمي بين جازان وعسير، ولا يمنع من وجود سحب على منطقة مكة المكرمة.