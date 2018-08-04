بالفيديو.. مواطن يشتكي الإهمال في حي الرمال لولي العهد.. والأمانة تتفاعل
اشتكى أحد المواطنين، من الإهمال الواقع في حي الرمال بالرياض، بحسب وصفه، موجهًا شكواه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حي الرمال مهمل يا ولي العهد هل يعقل أن يقوم المواطن ويدفع من جيبه الخاص بتنظيف الحي ام هو دور الأمانة التي هي مفقوده عند الأمانة ” .
فيما ردّ مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض في تغريدة على المواطن، قائلًا : ” نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد اسم الشارع ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الاجراء المناسب ” .
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