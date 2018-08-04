بالفيديو.. مواطن يشتكي الإهمال في حي الرمال لولي العهد.. والأمانة تتفاعل

حمود العنزي (صدى):

اشتكى أحد المواطنين، من الإهمال الواقع في حي الرمال بالرياض، بحسب وصفه، موجهًا شكواه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقال المواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حي الرمال مهمل يا ولي العهد هل يعقل أن يقوم المواطن ويدفع من جيبه الخاص بتنظيف الحي ام هو دور الأمانة التي هي مفقوده عند الأمانة ” .

فيما ردّ مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض في تغريدة على المواطن، قائلًا : ” نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد اسم الشارع ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الاجراء المناسب ” .