الجوازات: ليس هناك غرامات على ” وثيقة السفر ” المنتهية

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، أنه لا توجد غرامة على جواز السفر المنتهي، وأن رسوم تجديد الخمس سنوات تبلغ 300 ريال بينما تبلغ رسوم تجديد العشر سنوات 600 ريال، مؤكدة على أن العشر سنوات تكون لمن يتم 20 عامًا فقط.

جاء ذلك في رد الحساب الرسمي لـ ” المديرية العامة للجوازات ” ، على استفسار لأحد المواطنين بموقع التدوين القصير ” تويتر ” قال فيه : ” السلام عليكم لدي جواز سفر منتهي تاريخه منذ عام 1418 هجري، كم أدفع غرامة لتجديد الجواز؟.

وتضمنت إجابة الجوازات كالآتي: ” أهلاً بك، لا يوجد غرامة في ذلك، علمًا بأن الرسوم 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات والتي تكون لمن أتم 20 عامًا.