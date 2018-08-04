التجارة توضح 3 حالات يحق للمستهلك الحصول على جهاز بديل أو تعويض

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة التجارة والاستثمار، عن الحالات التي يحق فيها للمستهلك الحصول على جهاز بديل أو تعويض مالي من الوكيل إذا تعذر استخدام الجهاز .

وقال الحساب الرسمي لوزارة التجارة في تغريدة له عبر “ تويتر ” ، أن الحالات هي عدم توفير قطع الغيار، أو خلل ضمن الضمان، وثالثًا عدم التقيد بالمواعيد المحددة.

وأشارت التجارة إلى أنه يحق للشركة استنفاذ محاولتي إصلاح عيب السلعة المتكرر، المشمول بالضمان المصنعي.

وأضافت: في حال الإخفاق في إصلاح العطل يحق استرجاع القيمة الشرائية للسلعة أو الحصول على سلعة بديلة جديدة مع احتساب القيمة الاستهلاكية للسلعة.