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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

مقتل مواطن وإصابة وافد في إطلاق نار بـ ” سوق العين ” بمحافظة أضم

مقتل مواطن وإصابة وافد في إطلاق نار بـ ” سوق العين ” بمحافظة أضم
حامد العمري(صدى):

بعد مضاربة مغرب اليوم شهدها مركز سوق العين ، أدت إلى وفاة شاب إثر تعرضه لإطلاق نار من مواطن آخر ، وأُصابة وافد، حيث لاذ الجاني بالفرار، فيما لاتزال الجهات الأمنية تكثف بحثها عنه.

وتبين التفاصيل أن مضاربة وقعت مغرب اليوم نشبت بين شابين ، تطورت لإطلاق نار، نتج عنه وفاة أحدهما، وإصابة وافد من الجنسية اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن المجني عليه هرب بسيارته ، بينما قام الجاني باللحاق به ، ليطلق خمس رصاصات من مسدسه، أصابت اليمني الذي كان داخل السيارة، والأخرى أصابت القتيل، وفر بعدها الجاني هاربا .

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى أضم عن طريق سيارات المواطنين، وقد توفي المواطن متأثراً من جراء إطلاق النار الذي تعرض له.

وباشرت شرطة محافظة أضم موقع الحادثة، بعد تلقيها البلاغ، ولا تزال تكثف بحثها عن الجاني للإطاحة به، واستكمال الإجراءات اللازمة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحم من توفى ويشفي المصاب

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لله وانا اليه راجعون

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