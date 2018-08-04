شاهد.. صهر أردوغان يصطدم بوزير الداخلية بشكل متعمد

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير المالية برات ألبيراق، بصهر الرئيس أردوغان كتفا بكتف، وسط تكهنات بأن الحدث كان متعمدا، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للشورى العسكري التركي.

وتناقل الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تكهنات بأن الحدث كان متعمدا.

و تنبأ بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية خلال العام الماضي بوجود توتر بين ألبيراق وصويلو، وسط ادعاءات بعدم رضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن صويلو.