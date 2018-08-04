تقرير عن أعمال بلدية محافظة تنومة

حسين العلي(صدى):

صرح رئيس بلدية محافظة تنومة المهندس / عبدالله بن محمد الرياعي عن أهم الاعمال التي تقدمها البلدية للمحافظة وأوضح قائلا ان الاعمال التي تقدمها بلدية محافظة تنومة لخدمة المحافظة وابنالئها والزوار وسعيها الحثيث الى النمو والتطور المتواصل والدؤوب من خلال المشاريع المعتمدة والجهود الذاتية وأعمال الصيانة والنظافة وصحة البيئة المستمرة ونتطرق الى عدد من الاعمال التي تم إنجازها وعملها خلال هذا العام 2018 م وحتى هذه اللحظة

أعمال السفلتة/

تحدث الرياعي عن أعمال السفلتة التي نفذتها البلدية خلال هذا العام لعدد من قرى المحافظة والشارع العام ووضح بأن

البلدية قامت بصيانة وسفلتة الطرق للقرى بمساحة إجمالية تقدر 130860م2 لخمسة عشر قرية وبعض الطرق الرابطة لها

قامت البلدية بسفلتة طرق جديدة بمساحة إجمالية تقدر 9904م2

قامت البلدية بسفلتة وصيانة الشارع العام بمساحة إجمالية تقدر 124475م2 .

كما قامت البلدية بجهودها الذاتية بحصر الحفريات في عدد من المواقع من الشوارع والطرق الداخلية والمنتزهات وتعمل على صيانتها وإصلاحها

أعمال الكهرباء/

بين الرياعي بأن البلدية تعمل على إيصال الأنارة إلى جميع قرى المحافظة عن طريق المشاريع المعتمدة ضمن الخطط الموضوعة والمعدة لذلك والطلبات المدرجة وما يترتب عليه الأمر من تركيب الكبائن وصيانة الإضاءة وهنا نستعرض ما تم إنجازه

قامت البلدية بتركيب 254 عمود إنارة ضمن مشاريعها لعدد من القرى والطرق الفرعية وإطلاق التيار الكهربائي

قامت البلدية بتركيب عدد 12 كبينة كهرباء جديدة لعدد من القرى والطرق

قامت البلدية بصيانة 1100 عمود وذلك بإصلاح الاضاءات للشارع العام والقرى والطرق الفرعية

أعمال النظافة/

وهنا أشار الرياعي الى ان أعمال البلدية ومن خلال الجهود الذاتية تسعى الى تغطية كافة المواقع من الطرق والاحياء والقرى وتفعيل حملتها للنظافة وازالة التلوث البصري من المخلفات والتشوه الحضاري الذي أصبح منتشر في الآونة الاخيرة وبشكل ملفت على مستوى المحافظة وكذلك مستوى المملكة بسبب قلة الوعي لدى الفرد والمجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وعدم وضع المخلفات في المواقع المخصصة لها لافتاً ومستعرضاً إجمالي الاعمال في الربع الثالث فقط لتتكون الفكرة عن الجهد المبذول من قبل البلدية في رفع هذا التشوة الغير حضاري الذي تعاني منه البلدية وشد الرياعي على انه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل مخالف يتبين للبلدية

قامت البلدية بتنظيف ومسح 7000م متفرقة من المحافظة

قامت البلدية برفع ونقل مخلفات البناء والموضوعة بشكل عشوائي داخل القرى والاحياء وعلى جوانب الطرق الى المواقع المخصصة بإجمالي 61 طن من المخلفات.

قامت البلدية بطمس الكتابات والرسومات المسيئة والمشوهة للمنظر والذوق العام في 37 موقع

قامت البلدية بنقل المركبات التالفة والمهملة في بعض المواقع والطرق ووضعها في المكان المخصص لها بعدد 8 مركبات

أعمال صحة البيئة/

تحرص البلدية على سلامة الغذاء والصحة العامة للمواطن والمقيم وذلك عن طريق تفعيل حملة غذائكم أمانة والمستمرة على طوال العام والتي أطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية حرصاً منها على سلامة ما يقدم وهنا نستعرض نتائج الحملة لربع الثالث

إجمالي المحلات التي تم التفتيش عليها 260 محل

اجمالي المحال التي لها علاقة بالصحة العامة 380 محلا

اجمالي الغرامات والمخالفات 18

اجمالي عدد الشهادات الصحية التي تم إصدارها 48

إجمالي عدد الرخص التي منحت لأول مرة 27

إجمالي عدد الرخص المجددة 31

إجمالي الاتلافات 227 علبة و71 كيلو

وتطرق الرياعي في آخر حديثة الى ان البلدية أعلنت عن عدد 8 مشاريع للعام 2018م بمبلغ 22مليون ريال ثلاثة من تلك المشاريع سفلتة طرق داخل المحافظة ومشروعين إنشاء حديقة عامة بالاربوعة ومشروع حديقة عامة كذلك بمليح ومشروع تسوير مقابر ومشروع إنشاء مركز حضاري ومشروع إنشاء دورات مياه بالحدائق والمنتزهات العامة وجميع تلك المشاريع فتحت مظاريفها في 14/09/1439هـ وهي الأن تدرس من قبل اللجان المختصة وفق الانظمة المتبعة لنظام المناقصات وجميع هذه المشاريع تهم ابناء وزوار المحافظة وسعي البلدية الى التطور والازدهار والنهوض بالمحافظة وفق رؤية المملكة 2030 وحرص حكومتنا الرشيدة على توفير الخدمات للمواطنين وحرصها الدائم على راحته.