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بالفيديو.. الزعاق: انتهاء موسم الحر بظهور نجم ” المرزم “

بالفيديو.. الزعاق: انتهاء موسم الحر بظهور نجم ” المرزم “
علي القحطاني (صدى):

نشر الدكتور ” خالد الزعاق ” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قال فيه ” أنه خلال هذه الأيام نبدأ مشاهدة نجم المرزم بالعين المجردة، وهي دلالة على قرب نهاية موسم الحر اللاهب ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على خير

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