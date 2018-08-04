بالفيديو.. الزعاق: انتهاء موسم الحر بظهور نجم ” المرزم “
نشر الدكتور ” خالد الزعاق ” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قال فيه ” أنه خلال هذه الأيام نبدأ مشاهدة نجم المرزم بالعين المجردة، وهي دلالة على قرب نهاية موسم الحر اللاهب ” .
خلال هذه الأيام نبدأ نشاهد نجم المرزم بالعين المجرة وهي دلالة على قرب نهاية موسم الحر اللاهب pic.twitter.com/QzyvJzSAkv
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) August 4, 2018
تركي[ عدد التعليقات: 1858 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على خير