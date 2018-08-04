بالفيديو.. الزعاق: انتهاء موسم الحر بظهور نجم ” المرزم “

علي القحطاني (صدى):

نشر الدكتور ” خالد الزعاق ” عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قال فيه ” أنه خلال هذه الأيام نبدأ مشاهدة نجم المرزم بالعين المجردة، وهي دلالة على قرب نهاية موسم الحر اللاهب ” .