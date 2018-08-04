طقس غد.. أمطار وسحب رعدية ورياح على مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس غد الأحد على مناطق المملكة.

وأشارت إلى أنه ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الاجزاء الساحلية منها.

كما أوضحت أنه من المتوقع أن تكون السحب الرعدية على مرتفعات نجران وتبوك، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على وادي الدواسر .