الحويزي: درسنا بعناية البرامج التدريبية لتتناسب مع احتياجات أبناء المحافظة من الجنسين

حسين العلي(صدى):

يدشن محافظ محافظة بلقرن الدكتور عبدالرحمن عبدالله آل حامد مركز تدريب الغرفة التجارية الصناعية بابها بفرع الغرفة بالمحافظة والمعرض المصاحب له للرسامين والمصورين الْيَوْمَ الأحد و من جانبه قال حسن بن معجب الحويزي رئيس مجلس إدارة الغرفة ، ان محافظة بلقرن تتمتع بموقع استراتيجي حيث يحدها من الشمال محافظة بلجرشي في منطقة الباحة، من الجنوب محافظة النماص، ومن الشرق بيشة، ومن الغرب محافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة و يتبع للمحافظة تسع مراكز إدارية و كان هذا دافعا قويا لنا لنفكر لافتتاح مركزا للتدريب و ذلك لمواكبة الرؤية 2030 حيث تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات التي تتناسب مع إمكانيات المركز لخدمة أبناء و بنات المحافظة و أضاف الحويزي اننا درسنا بعناية البرامج التدريبية التي سيقدمها المركز خلال الفترة القادمة يقدمها متخصصون في هذه البرامج حيث سنقدم بالمركز دوره تطوير الذات وكذلك دروة متخصصة للنساء حول التجميل والتزيين، وصيانة الاجهزة الالكترونية ودورة التصوير وأخرى لخدمة العملاء و خدمات البيع و سيتم تنفيذ برامج مختلفة تتناسب مع احتياجات المحافظة كما ان المركز يقدم خدمات للجهات الحكومية و الخاصة في المحافظة من خلال تنسيق البرامج التدريبية حسب الاحتياج بتعاون مع جهات مختلفة و أشار الحويزي ان معرض الرسم والمصورين المصاحب لحفل الافتتاح يشارك فيه (17 ) شابا و(15) شابة شاركو ب( 92 ) لوحة وهذا المعرض يظهر عدد من الاعمال الشابة بالمحافظة في مجال الرسم و التصوير .