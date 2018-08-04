القحطاني: نعمل على مبادرة برامج تليفزيون الواقع ونتفاوض مع القنوات

علي القحطاني (صدى):

أشاد المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، بإعادة الحفل الختامي لـ ” هاكاثون الحج ” مساء اليوم على قناة الرياضة السعودية، قائلًا : ” كنت أتحسر حين أشاهد أبناءنا وبناتنا ينغمسون بمتابعة برامج مسابقات الأغاني. حاولنا الإستفادة من ذلك في تجربتنا الجديدة ” .

وأضاف في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” نعمل حاليًا على مبادرة برامج تلفزيون الواقع. التحدي يكمن في كيفية تقديمها بطريقة مشوقة وممتعة ومفيدة في ذات الوقت. أتمنى أن يكون طموح من يشاهدها من أبنائنا أن تتغير أحلامهم لتكون بناء أبل أو مايكروسوفت او فيسبوك جديدة. مازلنا نتفاوض بذلك مع عدد من القنوات وسنخطركم بما يتم ” .

وتابع : ” مشكلتنا أن صورة العلوم العصرية الذهنية كالبرمجة ونحوها تشكلت بذهن أبنائنا بصورة خاطئة مرادفة للملل والوحدة والانعزال. تغيير هذه الصورة يستدعي أن نحولها لرياضة ذهنية ممتعة. من مبادراتنا أولمبياد سعودي في مجالات عمل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وطموحنا أن يتحول بعد ذلك للعالمية بمبادرة سعودية ” .

واختتم : ” رؤية 2030 ليست كلام ووعود. هي أقوال وجهد وأفعال. من شاء أن يبقى مكانه فان قطار الرؤية سيسير بحفظ الله وعنايته حتى يصل لمستهدفاته النبيلة والطموحة. طموحنا عنان السماء. قالها سيدي ولي العهد وكلنا نكررها معه. حفظ الله وطننا الغالي من كل شر. ومن مجد إلى أمجاد إن شاء الله تعالى ” .