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هل يحق للمواطن استخراج تأشيرة مجانية بعد هروب العاملة.. العمل تجيب

هل يحق للمواطن استخراج تأشيرة مجانية بعد هروب العاملة.. العمل تجيب
نايف السالم(صدى):

وجه مواطن، تساؤل إلى الحساب الرسمي لخدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن هروب عاملة منزلية منذ 28 يومًا.
وقال المواطن في سؤاله : ” لدي عاملة منزلية هاربة من المنزل منذ ثمانية وعشرين يوما وتم الابلاغ بذلك، فهل يحق لي استخراج تأشيرة مجانية ؟ ” .

وردت إدارة الحساب على المواطن بالتالي: ” عزيزي العميل : في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1849 ] نشر منذ 9 دقائق

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 1368 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يعطيكم العافية

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