هل يحق للمواطن استخراج تأشيرة مجانية بعد هروب العاملة.. العمل تجيب
وجه مواطن، تساؤل إلى الحساب الرسمي لخدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن هروب عاملة منزلية منذ 28 يومًا.
وقال المواطن في سؤاله : ” لدي عاملة منزلية هاربة من المنزل منذ ثمانية وعشرين يوما وتم الابلاغ بذلك، فهل يحق لي استخراج تأشيرة مجانية ؟ ” .
وردت إدارة الحساب على المواطن بالتالي: ” عزيزي العميل : في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1849 ] نشر منذ 9 دقائق
جزاكم الله كل خير
فيصل[ عدد التعليقات: 1368 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يعطيكم العافية