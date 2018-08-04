هل يحق للمواطن استخراج تأشيرة مجانية بعد هروب العاملة.. العمل تجيب

نايف السالم(صدى):

وجه مواطن، تساؤل إلى الحساب الرسمي لخدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن هروب عاملة منزلية منذ 28 يومًا.

وقال المواطن في سؤاله : ” لدي عاملة منزلية هاربة من المنزل منذ ثمانية وعشرين يوما وتم الابلاغ بذلك، فهل يحق لي استخراج تأشيرة مجانية ؟ ” .

وردت إدارة الحساب على المواطن بالتالي: ” عزيزي العميل : في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى ترد إلى مكتب الاستقدام الأهلي وتعوض بخادمة بديلة ” .