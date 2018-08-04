بالفيديو.. مرور عسير تقوم بحملة لرصد المخالفات بعد أنباء عودة ” الدرباويه “

أبها(صدى):

أعلنت إدارة مرور منطقة عسير، عن قيامها بالتعاون مع الجهات الأمنية بحملة لرصد المخالفات، والتي شملت غلق الطرق عمدًا أو السير في مواكب أو عرقلة الحركة، وذلك على خلفية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة بعض ” الدرباويه ” .

كما كشفت عن حجزها عشرات المركبات المخالفة مع تطبيق نظام المرور و اللائحة التنفيذية بحق المخالف، موجهة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وملاحظة المركبات المسلمة لهم وما يتم عليها من تعديلات وما يقومون به من ممارسات.

وأضافت أنه تمت إحالة جميع المخالفين لـ الهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية.