مازدا MX-5 مياتا RF موديل 2019 تصبح أكثر قوة

طوكيو(صدى):

قدمت مازدا نسخة أكثر قوة من سيارتها مياتا، تتمثل في نسخة مازدا MX-5 مياتا RF كموديل 2019. وستبدأ مبيعات السيارة ذات المقعدين في أغسطس مع محرك بقوة 181 حصان وعزم دوران 204 نيوتن متر بزيادة 26 حصان و4 نيوتن متر عن السابق ، فيما يرافق المحرك سكاي أكتيف سعة 2 لتر ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 6 سرعات.

كما يتوفر للسيارات باقات اختيارية عديدة يمكن خلالها توفير خيارات أكثر للسيارة, على غرار باقة GT-S التي تضيف نظام تفاضلي خلفي محدود الانزلاق وممتصات Bilstein وسقف أسود مطلي يدوياً . ويمكن للراغبين في شراء نسخة MX-5 Club الحصول على باقة i-ActivSense Club التي تتميز بمكابح مدن ذكية وتحذير من مغادرة المسار .

اما باقة بريمبو BBS ، فتضيف مكابح وأقراص بريمبو حمراء وعجلات BBS قياس 17 بوصة ألومنيوم وعتبات جانبية واضافات للصادم الخلفي وفرش جلدي للمقاعد مع خاصية التسخين. اما باقة بريمبو BBS ريكارو فتتضمن المزايا السابقة بجانب مقاعد ريكاور بخاصية التسخين وسقف أسود كما في RF GT-S.

وسيبدأ سعر السيارة من 32.345 ألف دولار للنسخة القياسية بناقل مانيوال 6 سرعات وتضيف باقة بريمبو BBS قيمة 3770 دولار للسيارة وبريمبو BBS ريكارو 4670 دولار ، بينما يبلغ سعر النسخة الاوتوماتيك 32.945 ألف دولار وباقة i-ActivSenseتضيف سعر 450 دولار.

وبالتالي النسخة المحملة بكل الخيارات في الاصدار المانيوال جراند تورينج يبلغ سعرها 33.335 ألف دولار ، مع 750 دولار لباقة GT-S ، ونسخة جراند تورينج أوتوماتيك المحملة بالخيارات سعرها 34.410 ألف دولار.