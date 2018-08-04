مقتل 650 تأثرًا بإرتفاع درجات الحرارة في بريطانيا

لندن(صدى):

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني ببريطانيا، عن مقتل 650 شخص نتيجة موجة الحر القاتلة التي ضربت البلاد خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى مخاوفه الكبيرة من ارتفاع هذا الرقم في الأسابيع المقبلة.

وحذر الأطباء كبار السن والمصابين بأمراض القلب والكلية من التعرض للشمس كثيرًا، وتهدد الحرارة المرتفعة كبار السن بشكل خاص، فهم عرضة أكبر لنوبات القلب ونقص الماء في الجسم، مما قد يؤدي لفشل الأعضاء.

وأوضحت بيانات مكتب ” الإحصاءات الوطني ” ، وفاة 650 حالة في شهري يونيو ويوليو الماضيين، وتوقع أحد الخبراء ارتفاع العدد لأكثر من ألف قتيل.

وأظهرت ” البيانات ” ، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات، مقارنة بالمعدل في الأعوام الخمسة الماضية، ووصلت درجة الحرارة في بريطانيا لـ33 درجة مئوية، في استمرار للحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد في آخر أسبوعين.

وتشهد ” القارة الأوروبية ” موجة حارة شبه قياسية، أدت لوضع حكومات خدمات الطوارئ في حالة تأهب تحسبًا لإندلاع حرائق غابات في دول مثل إسبانيا والبرتغال.