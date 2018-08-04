” البيئة ” توجه مربي الإبل بالترقيم الإلكتروني للحفاظ على الثروة الحيوانية
وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مربي الإبل بضرورة الترقيم الإلكتروني من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية .
وأكدت وزارة البيئة أن الترقيم الإلكتروني يساعد في حصر وتعداد الإبل في المملكة لتوفير إحصائيات دقيقة عن أعدادها وأنواعها وأجناسها وسلالتها وتوزيعها الجغرافي ليتسنى تقديم خدمات الثروة الحيوانية بجودة ودقة .
جاء ذلك خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة البيئة في تويتر تضمنت : ” عزيزي مربي الأبل مساهمتك معنا بتسهيل ترقيم الأبل يساعدنا في الحفاظ غلى الثروة الحيوانية ” .
محمد[ عدد التعليقات: 2566 ] نشر منذ 40 دقيقة
طيب ليه ماذكرتو كم الرسوم