” البيئة ” توجه مربي الإبل بالترقيم الإلكتروني للحفاظ على الثروة الحيوانية

عادل الحربي (صدى):

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مربي الإبل بضرورة الترقيم الإلكتروني من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية .

وأكدت وزارة البيئة أن الترقيم الإلكتروني يساعد في حصر وتعداد الإبل في المملكة لتوفير إحصائيات دقيقة عن أعدادها وأنواعها وأجناسها وسلالتها وتوزيعها الجغرافي ليتسنى تقديم خدمات الثروة الحيوانية بجودة ودقة .

جاء ذلك خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي لوزارة البيئة في تويتر تضمنت : ” عزيزي مربي الأبل مساهمتك معنا بتسهيل ترقيم الأبل يساعدنا في الحفاظ غلى الثروة الحيوانية ” .