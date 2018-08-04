الغذاء والدواء تعلق على حبوب ” ديدان التنحيف ” : مجهولة المصدر

حمود العنزي (صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء، أن حبوب التنحيف التي تم تداولها في رسالة على تطبيق ” واتساب ” وقيل إنها تعالج السمنة وتخفض الوزن، لا تباع في المملكة.

وأشار إدريس الدريس، متحدث الهيئة، إلى أن الرسالة تضمنت أن هذه الحبوب تحتوي على ديدان تتغذى على محتويات أطعمة البطن لإنقاص الوزن، ومنسوبة إلى متجر منتجات شهير للحمية لديه فرع في المملكة.

وأوضح أنه تم الاطلاع على المقال الموجود في الرابط المرفق بالرسالة، ولم نجد أي إشارة إلى المتجر الشهير الذي تحدثت عنه الرسالة، بل بيَّن المقال أنها حبوب مجهولة المصدر ولا يتم بيعها في أماكن قانونية ولا تخضع لأي رقابة، ويتم تهريبها من دول شرق آسيا.