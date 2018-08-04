وزير الصحة: يمنح الصيدلي ” إبراهيم عبدالعزيز الزعاقي ” شهادة العمل التطوعي في مجال الرعاية الصيدلانية

سعيد العجل(صدى):

بمناسبة يوم التطوع العالمي الموافق الخامس من ديسمبر، وضمن حملة وزارة الصحة # تطوعي صحة # شارك قسم الرعاية الصيدلية بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض الاحتفال بهذه المناسبة في نفس اليوم تحت شعار ( دوائي نجاتي ).

وتم تو زيع الحقائب التوعوية التي تحتوي على المنشورات والمطويات التوعوية والتثقيفية الخاصة بالأدوية في المجالات والمحاور التالية :

1- الطرق الصحيحة لحفظ الادوية

2- طرق استخدام الادوية الامن وسوء استخدام الادوية

3- تعارضات وتداخلات الادوية مع الغذاء والدواء

4- التعامل مع الادوية العشبية

5- الاثار الجانبية للادوية

كما تم تصحيح عدد من المفاهيم والممارسات الخاطئة في ذات المحاور لزوار المعرض.

وأكد الصيدلي شكره وتقديره لمعالي الوزير على دعمه وتشجعه هذه لمبادرات التطوعية حيث إن البرنامج يعمل على تحفيز العمل الخيري بأنواعه في المجال الصحي، سواء من الجمعيات الخيرية، أو دعم العمل الخيري، أو المشاركة التطوعي .

كما وجه الزعاقي شكره وتقديره لسعادة المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية ومدير الرعاية الصيدلية لحرصهما على تفعيل وإقامة الفعالية بالمدينة.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، وتشمل جميع مناطق المملكة. ويشارك في الحملة التطوعية 20 ألف متطوع ومتطوعة من منسوبي (الصحة)، ويتم تفعيل 40% من المنشآت الصحية لتصميم أكثر من 2000 مبادرة صحية تطوعية، وتنفيذ 30 ألف ساعة تطوعية، يتم خلالها تسليط الضوء على الأعمال التي تهدف إلى تعزيز وتمكين العمل التطوعي للمجتمع.