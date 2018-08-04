تشكيل لجنة إعلامية للإتحاد العالمي للكشاف المسلم برئاسة العلي

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

أصدر سعادة الأمين العام بالإتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الإعلام والتوثيق بالإتحاد لمدة عامين اعتبارًا من 1 اغسطس 2018م برئاسة القائد الكشفي الأستاذ علي عبدالعزيز العلي من السعودية وعضوية خضر الغامدي وفهد المالكي من السعودية وعماد الدين عبدالجواد من مصر وياسر حليم خضير من العراق ومحمد علي من لبنان ومحمد البشير من تونس ويأتي تشكيل اللجنة في إطار سعي الإتحاد العالمي لتطوير العمل الإعلامي بالإتحاد ومواكبة للمستجدات المقبلة خصوصًا وأن الإتحاد تنتظره مشاركات كثيرة وواسعة على كافة الأصعدة .

من جانبة قدم رئيس اللجنة الأستاذ على العلي شكره وامتنانه لمعالي الدكتور عبدالله نصيف وللأمين العام الدكتور زهير غنيم على ثقتهما به وبالأعضاء الجدد .

وأكد ” العلي ” سعيهم للعمل على تقديم كل جديد بالإعلام بمختلف أنواعه ليواكب تطلعات مسؤولي الإتحاد العالمي للكشاف المسلم .

وأضاف ” العلي ” أنهم بصدد تدشين مجموعة من حسابات التواصل الاجتماعي يدشنها الأمين العام بالإتحاد الدكتور زهير غنيم قريبًا .