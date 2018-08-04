توجيه عاجل من إمارة منطقة عسير بتوخي الحيطة والحذر

أبها(صدى):

حذرت إمارة منطقة عسير الأهالي من الخروج من المنزل في حالة سقوط أمطار غزيرة ، وتوخي الحذر عند قيادة السيارات وعدم استعمال الجوال عند القيادة.

وأوضحت ‏إمارة منطقة ‎عسير خلال تغريدة عبر تويتر: “تُحذر وتُهيب بالجميع بالتقيد بتعليمات وإرشادات الدفاع المدني والسلامة وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، والحذر أثناء قيادة المركبات، وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول والأودية ” .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة لهطول الأمطار الرعديّة على منطقتَي جازان وعسير يمتد تأثيرها إلى السواحل منها، وكذلك على مرتفعات نجران والباحة، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعديّة على مرتفعات المدينة المنوّرة وتبوك.