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الأمير هاري يهرب بميغان ماركل إلى الريف

الأمير هاري يهرب بميغان ماركل إلى الريف
لندن(صدى):

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تأجير الأمير هاري وزوجته ميغان دوقة ساسيكس لمنزل ” Great Tew ” الريفي الفخم ليكون مقر إقامتهم في الريف.

وأوضحت ” التقارير الصحفية ” ، أن المنزل مزود بحراسة مشددة على مدار الساعة وكاميرات مراقبة، ويعتقد أن الزوجين قد اختارا هذا المنزل لأنه يوجد في منطقة طبيعية رائعة منعزلة في كوتسوولدز.

وأكدت ” التقارير الصحفية ” ، على أن هذا المنزل سيكون مقر بشكل مؤقت للزوجين ” هاري وميغان ” حتى يحصلان على منزل في الريف خاص بهم مثل منزل ” Anmer hall “وهو المنزل الخاص بالأمير ” وليام ” وزوجته ” كيت ميدلتون ” دوقة كمبردج وأطفالهم الثلاثة الأمير ” جورج ” والأميرة ” تشارلوت ” والأمير ” لويس ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3714 ] نشر منذ 1 ساعة

اهرب او ماتهرب محدن درى عنكم

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