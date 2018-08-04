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تغييرات مفاجئة في شكل بلقيس تثير الجدل

تغييرات مفاجئة في شكل بلقيس تثير الجدل
أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس بإطلالة مثيرة وذلك بعد العودة إلى نشاطها الفني بعد إجازة ولادتها .

وفاجأت بلقيس جمهورها عبر الانستجرام بأحدث صورة لها وتغييرات كبيرة في ملامحها ، حيث ظهرت بالمكياج الترابي والشعرالمنسدل ، وبدت شفتها أكثر امتلاء .

وانتشرت صورتها على نطاق واسع ، وأثارت الجدل بين متابعيها وانهالت التعليقات عليها حيث شبهها الجمهور بالنجمة اللبنانية نادين نجيم ، وهناك من شبهها بالفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن .

وأستاء المتابعين من التغيرات في شكلها وطالبوها بعدم تقليد النجوم والعودة لملامحها الطبيعية خاصة أنها تمتلك جمالا خاصا لايحتاج لتعديل في ملامحها.


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