تغييرات مفاجئة في شكل بلقيس تثير الجدل
ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس بإطلالة مثيرة وذلك بعد العودة إلى نشاطها الفني بعد إجازة ولادتها .
وفاجأت بلقيس جمهورها عبر الانستجرام بأحدث صورة لها وتغييرات كبيرة في ملامحها ، حيث ظهرت بالمكياج الترابي والشعرالمنسدل ، وبدت شفتها أكثر امتلاء .
وانتشرت صورتها على نطاق واسع ، وأثارت الجدل بين متابعيها وانهالت التعليقات عليها حيث شبهها الجمهور بالنجمة اللبنانية نادين نجيم ، وهناك من شبهها بالفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن .
وأستاء المتابعين من التغيرات في شكلها وطالبوها بعدم تقليد النجوم والعودة لملامحها الطبيعية خاصة أنها تمتلك جمالا خاصا لايحتاج لتعديل في ملامحها.
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