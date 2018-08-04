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فنانة عربية تنشر صورة لها بدون ملابس!

فنانة عربية تنشر صورة لها بدون ملابس!
القاهرة(صدى):

تستمر الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، في نشرها مقاطع فيديو وصور مثيرة للجدل، حيث كان أخر ما نشرته هو صورتها بدون أي ملابس.

ونشرت في خاصية ” ستوري ” عبر تطبيق ” انستجرام ” ، صورة لها بدون ملابس تمامًا حيث اعتمدت على يديها لتغطية جسدها.

وكانت منشورات سما المصري، قد سببت لها مشاكل عدة في السابق، ومنها أن تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 4 ساعات

اغلى ما على الفتاة حياؤها فاذا ذهب الحياء ذهبت الاخلاق وليس بعد الكفر ذنب .. الله يعافينا ولا يبتلينا

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