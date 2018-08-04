بعد الأحساء.. قرية رجال ألمع تستعد للانضمام لقائمة التراث العالمي باليونسكو

أبها(صدى):

أعلنت هيئة السياحة والتراث، عن استعداد قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير، للتسجيل في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

وكشفت الهيئة في بيان لها، أن بدأت في العمل على الملف القادم وهو ملف موقع رجال ألمع، حيث سلمت الملف لمركز التراث العالمي باليونسكو في يناير 2018م.

يذكر أن قرية رجال ألمع سبق وأن فازت بجائزة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني عام 1427هـ وجهةٍ سياحية لكثير من زوار منطقة عسير لتوفر الكثير من العوامل التاريخية والثقافية والتراثية والطبيعية التي تتضح جليا في طبيعتها وضيافة أهلها وثقافتهم وتميز مبانيها التراثية.

وقالت الهيئة إن قرار تأهيل وتطوير القرية، يأتي لما تمثله القرية من أهمية، ولمبادرة أهاليها من محافظة على قريتهم لوعيهم بما تحتويه من تاريخ عريق وثقافة وشاهداً على مشاركتهم في ملحمة توحيد هذا الوطن العزيز وهو ما شكل إضافة إلى طبيعة القرية الخلابة ومناخها المعتدل على مدار العام.

وأعلنت عن مراحل تطوير القرية التي مرت بيها، وتضمنت: أعمال التطوير كان المسرح المفتوح بمساحة 615 مترا مربعا، ويتسع لحوالي 1000 شخص، إلى جانب المساحات المجاورة وهى عبارة عن أماكن للتسوق تعرض فيها المنتجات التي تشتهر بها بلدة رجال على وجه الخصوص ومحافظة رجال المع بصفة عامة، كما تمت زيادة الرقعة الخضراء بحوالي 7 آلاف متر مربع، وأقيمت 15 مظلة وجلسات عائلية على مداخل البلدة، ورصف وإنارة الطريق المؤدي من الشارع العام إلى البلدة مرورا بحديقة الجسر.