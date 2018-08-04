بالصور.. جيمس ميلنر يفسد وجبة غداء محمد صلاح في معسكر ليفربول

نواف السالم(صدى):

قام نادي ليفربول الإنجليزي، بالاستعداد للموسم الجديد في أجواء حارة بمدينة إيفيان الفرنسية على ضفاف بحيرة ليمان أحد أكبر البحيرات الأوروبية، حيث نظم المدير الفني الألماني يورغن كلوب نظامًا جديدًا لمعسكر فريقه.

واشتمل معسكر فريق ليفربول على عمل عدة حصص تدريبية يوميًا بهدف رفع مستويات اللياقة البدنية للاعبين، يتضمن أوقات راحة خاصة لجميع اللاعبين بعيدًا عن المستطيل الأخضر.

وحرص جيمس ميلنر على الاستفادة من أشعة الشمس الفرنسية بطريقة مثالية من خلال القيام ببعض الأنشطة المُفضلة لديه، إذ تم رصد النجم الإنجليزي البالغ 32 عامًا يمارس رياضة الكريكت داخل حديقة الفندق الخاص بإقامة وصيف بطل أوروبا للموسم الماضي.

كما قام بإفساد وجبة غداء الفرعون المصري زميله بالفريق محمد صلاح إثر كرة طائشة قادمة من يد ميلنر عن طريق الخطأ.

يذكر أن اللاعب جيمس ميلنر كان عداءً موهوبًا في الصغر، بل والتحق النجم الإنجليزي بفريق الكريكت الخاص بمدرسة مقاطعة يوركشاير الإنجليزية، ويبدو أن ميلنر مازال محافظًا على موهبته القديمة.