مستشفى الملك فيصل يكشف حقيقة خلو مخزون بنك الدم به

عادل الحربي (صدى):

أوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، عدم دقة الرسالة المتداولة، بشأن خلو مخزون بنك الدم بالمستشفى.

وأكد المستشفى في بيان له، أنه لم تؤجل عملية واحدة لهذا السبب، مشيرًا إلى أن بنك الدم يملك مخزون لتوفير الاحتياج المطلوب.

كما أشار إلى حاجته المستمرة للتبرع بالدم؛ لمواجهة الطلب المتزايد بسبب نوع العمليات الجراحية الدقيقة كزراعة الأعضاء ومرضى الدم والأورام.

كما أعلن تقديره لتفاعل الجميع في المساهمة في التبرع بالدم دوريًا والاعتماد على ما ينشر عبر قنوات المستشفى الرسمية الموثقة في وسائط التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كانوا قد تداولوا رسالة تفيد بأن بنك الدم بالمستشفى خالٍ، ما أسفر عن توقف العمليات للمرضى.