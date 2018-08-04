بالصور.. إحباط تهريب 75 ألف طلقة بندقية هوائية و250 ألف ريال عبر جمرك حالة عمار

علي القحطاني (صدى):

تمكن رجال جمرك حالة عمار، اليوم السبت، من إحباط محاولتين لتهريب مبالغ نقدية إلى داخل المملكة وكمية من طلقات بندقية هوائية ” ساكتون ” ، إلى داخل المملكة.

وتفصيلًا، أعلن الأستاذ خالد الرميح مدير عام جمرك حالة عمار، عن ضبط مبالغ نقدية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة تقدر بـ (251,200) ريال ، مضيفًا أن هذا المبلغ كان مُخبأ داخل العلبة الخاصة بفيوزات المركبة، كما وضع بعضه الآخر داخل فلتر الهواء الخاص بالمكيف.

وأكد ” الرميح ” ، على ضبط كمية من طلقات بندقية هوائية ” ساكتون ” داخل مركبة قدِمت إلى الجمرك و عُثر على عدد (300) كرتون من الطلقات تحتوي جميعها على (75.000) خمسة وسبعون ألف طلقة، كانت مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة.

وأشار إلى أنه تم توزيع هذه الطلقات ووضع بعضها في مقدمة المركبة خلف الرديتر الخاص بالمركبة وبعضها الآخر داخل فلتر الهواء والخزان الخاص بماء المساحات بعد وضع الكمية داخل جوالين بلاستيكية وتغليفها بأكياس سوداء لغرض التمويه.

وأضاف أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.