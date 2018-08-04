حساب المواطن: يتم تعويض المستفيدين عن فرق زيادة الكهرباء والبنزين والقيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

أجابت خدمة عملاء ” حساب المواطن ” ، اليوم السبت، على سؤال سيدة طالبت بزيادة الدعم المقرر لها من البرنامج لأنه لا يناسب الزيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء أو البنزين، أوضحت عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أنها تحصل على 382 ريالًا من حساب المواطن، وهو لا يكفي.

وتضمن رد ” حسب المواطن ” على المواطنة الأتي : ” منذ انطلاق البرنامج، يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف.

وأضاف ” حساب المواطن ” ، في تغريدته ” أن ذلك بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية “.