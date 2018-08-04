شباب كشافة وجوالة المدينة المنورة يكثفون جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن

المدينة المنورة(صدى):

يكثف المشاركون في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الذي تقيمه جمعية الكشافة العربية السعودية, جهودهم ونشاطهم التطوعي ومهامهم الإنسانية النبيلة لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف .

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبد الكريم, أن شباب الجوالة والكشافة يتفانون في تقديم الخدمات الكشفية للحجاج الزائرين للمدينة المنورة والراغبين في قضاء بعض الأيام في رحابها قبيل مغادرتهم إلى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ، مؤكدا أن مهام وواجبات أبنائنا من الجوالة والكشافة تكسبهم الخبرات التربوية في حب مساعدة وخدمة الآخرين وتقديم العون لهم وأيضا عكس الصورة المثلى لأبناء هذا الوطن في خدمة ضيوف الرحمن وإبراز دور جمعية الكشافة العربية السعودية والقطاعات التعليمية المشاركة معها من كشافة التعليم والجامعات والكلية التقنية تجاه المجتمع .

من جهته أوضح قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة الدكتور محمد الجهني, أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة الحجاج يتواصل بمشاركة القادة الكشفيين والجوالة والكشافة الذين ينتشرون خلال فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والمراكز الصحية ومراكز الإرشاد حتى نهاية شهر ذي الحجة 1439هـ ، مبينا عدد ساعات العمل اليومية للكشافين المشاركين في المعسكر الذي مدته خمس ساعات يوميا ينتشر خلالها الكشافة لتقديم خدماتهم في المواقع الميدانية التي تم تخصيصها لأداء مهامهم على الوجه المطلوب في المساجد منها مسجد قباء والقبلتين والميقات وكذلك المستشفيات والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي وغيرها من المواقع التي تقتضيها الخدمة .

وأفاد أنه تم جدولة المهام اليومية ضمن فترتين صباحية ومسائية من خلال ثلاث فترات للعمل تشمل التجمع وتمام الفِرَق وتحية العلم والانطلاق لمباشرة أعمال الخدمة على مدى خمس ساعات يوميا والعودة بعد الخدمة لمراجعة وتسليم التقارير الإحصائية للخدمات المقدمة ثم الانصراف .