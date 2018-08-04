” الدوسري ” يحقق حلمه ويشارك أبطال الحد الجنوبي ” طياراً “

واشنطن(صدى):

أصر طيار حربي فور تخرجه من الطيران الحربي من الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة والإنضمام إلى أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي لتحقيق حلمه بالدفاع عن دينه ووطنه بميدان العز والشرف.

وأكد شقيق الملازم أول طيار مقيت بن راشد بن ضافي النتيفات الدوسري أن شقيقه كان يتمنى ويحلم مشاركة أبطال الحد الجنوبي والإنضمام إلى ميدان العز والشرف بعد تخرجه وحصوله على الشهادة في علوم الطيران الحربي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأختتم: ولله الحمد قد تحقق حلم شقيقي وأنضم لصقورنا البواسل في الحد الجنوبي دفاعاً عن ثرى وطننا الغالي وخدمة للدين ثم المليك والوطن.