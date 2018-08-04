” المرور ” تحدد موعد تفعيل الرصد الآلي لربط الحزام و ” الهاتف ” بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، إنه سيتم تفعيل الرصد الآلي لحزام الأمان واستخدام الهاتف في منطقة القصيم بعد يومين.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي في ” تويتر ” : ” باقي يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة القصيم ” .

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت في وقتا سابق عن تنفيذ إجراءات الضبط الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، في مدن الرياض وجدة والدمام، ثم بدأت بالتطبيق في كل مناطق السعودية.