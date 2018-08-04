أمير المدينة المنورة يقلد السبيعي رتبته الجديدة

المدينة المنورة(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة مناحي بن سعد السبيعي رتبته الجديدة “عميد”، مهنئأ العميد السبيعي بالثقة الغالية متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله .

من جانبه عبر العميد السبيعي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما تلقاه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمدينة المنورة من دعم ومتابعة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على هذا الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة، وأن يوفقه الله لمواصلة العطاء والجهد خدمة للدين والمليك والوطن .