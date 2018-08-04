على طريقة رونالدو.. مودريتش في طريقه للرحيل عن ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أوضحت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية اليوم السبت، عن وقوع اتفاق شفهي بين الكرواتي لوكا مودريتش ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، شبيه بذلك الذي كان مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أدى إلى رحيله إلى يوفنتوس.

وأكدت أنه ينص هذا الاتفاق على أن فلورنتينو سيسمح برحيل مودريتش إذا اعتبر الأخير أن وقته في ريال مدريد قد انتهى، أي وقتما يطلب شخصيًا من رئيس النادي أن يرحل؛ حيث أنه في هذه الحالة سيسهل النادي عملية رحيله وسيتنازل عن الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في عقده والبالغة 750 مليون يورو.

وتوصل ” مودريتش لهذا الاتفاق من فترة مع فلورنتينو وكان أحد شروطه فوز الملكي بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ13، وهو ما تحقق بعد الفوز على ليفربول؛ فيما يرغب اللاعب في الانتقال إلى إنتر ميلان وعزمه إقناع فلورنتينو بالرحيل.