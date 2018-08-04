رجل يغتصب طفل 100 مرة بعد إغرائه بلعب ” البلاي ستيشن “

أُدين رجل بمدينة ” مانشستر ” باغتصاب ” طفل ” في الـ 5 من عمره، 100 مرة؛ وذلك بعد إغرائه بلعب ” البلاي ستيشن ” .

وبالتطرق للتفاصيل، اغتصب الرجل الذي تجرد من الرحمة الطفل مرات عدة منذ عام 2003 وحتى عام 2007؛ وذلك عندما كان يسكن مع الصغير بنفس المنطقة؛ حيث دعاه للعب معه بجهاز ” البلايستيشن ” بغرفة نومه.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة داهمت منزل الرجل بعد أن أبلغ الطفل الشرطة؛ وعثروا في شقته على صور غير لائقة للأطفال فتم القبض عليه.

يُذكر أن ” الطفل ” ما زال يُعاني من الوسواس القهري الذي يمنعه من النوم؛ حتى بعدما كبر وأصبح في الثامنة عشر من عمره؛ بسبب ما تعرض له.