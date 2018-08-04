9 رواد فضاء في أول رحلات أمريكية مأهولة منذ 2011

وكالات(صدى):

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ” ناسا ” أمس الجمعة، عن اختيارها تسعة رواد فضاء للسفر في أول رحلات فضاء مأهولة تنطلق من أراض أمريكية منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء في 2011؛ حيث أنه منذ إنهاء برنامج المكوك الفضائي اضطرت ” ناسا ” للاعتماد على روسيا لإيصال روادها لمحطة الفضاء الدولية.

وأوضحت ” ناسا ” أنه ستحمل مركبتان فضائيتان طورتهما سبيس إكس وبوينج الرواد الذين أعلنت ناسا أسماءهم امس في رحلات تجريبية أولا ثم في مهمات، لافتةً إلى أن المركبتين هما كرو دراجون التي طورتها سبيس إكس وستارلاينر سي.إس.تي-100 التي طورتها بوينج؛ فيما من المتوقع أن تنطلق أول رحلة العام المقبل.

وصرّح مسؤولون من ” ناسا ” إن البرنامج ضروري لفهم التحديات التي تواجه الرحلات الفضائية المطولة وللإبقاء على وجود على القمر ولتنفيذ مهمات في عمق الفضاء بما يشمل المريخ، بينما كانت سبيس إكس قد حصلت في 2014 على عقد بقيمة 2.6 مليار دولار وفازت بوينج بعقد قيمته 4.2 مليار دولار لبناء أنظمة تجارية لنقل الطواقم من وإلى محطة الفضاء الدولية فيما عرف بأنه ” تاكسي الفضاء ” .