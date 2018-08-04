احتفالا بالمنضمين حديثا.. الهلال يفتح أبواب ” محيط الرعب ” مجانا
يحتفي لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم بالجهاز الفني ولاعبي الفريق المنضمين حديثًا خلال احتفالية مبسطة ستقام في أولى تدريبات الفريق بعد عودته من المعسكر الإعدادي، وذلك قبل تدريب يوم الاثنين المقبل الذي سيحتضنه ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.
وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أبرز الفعاليات هي تقديم لاعبي الفريق الجدد، وعرض مرئي عن الهلال، وعروض ترحيبية باللاعبين الجدد، وتدشين شعار مجلس الجمهور الهلالي.
وأشار الزعيم إلى أن ذلك بالإضافة إلى توزيع كرات موقعة من اللاعبين، وتواجد رابطة المشجعين، والحضور الجماهيري مجانًا للأفراد والعائلات، فيما يبدأ الحفل في تمام التاسعة مساء ويعقبه التدريب، موضحًا مواقع الجماهير.
طلال[ عدد التعليقات: 2368 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل الشكر لإدارة #الزعيم والمبدع 👈🏼@KhalidBrrak فهو صاحب الاقتراح المميز
ماجد[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 2 ساعتين
نشكر خالد البراك على الاقتراح الجميل 👏🏻💙
@KhalidBrrak
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 2 ساعتين
اول الحضور ان شاء الله بس متى التوقيع مع المهاجم السوبر قريب🤔
همس[ عدد التعليقات: 1671 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو من صار سامي رئيس للنادي والنادي في تطور ملحوظ من جميع النواحي تسويقياً واحترافياً وادارياً لاعدمناك يابو عبدالله جمايلك كثيره لا خلا ولا عدم 💙
شمس[ عدد التعليقات: 1671 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليت الجمهور يملئ الملعب ونوريهم جماهيرية الزعيم 💪🏻
شجون[ عدد التعليقات: 1671 ] نشر منذ 2 ساعتين
واخيرا تحقق اللي كنت ابيه 💙💙