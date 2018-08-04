احتفالا بالمنضمين حديثا.. الهلال يفتح أبواب ” محيط الرعب ” مجانا

نواف السالم(صدى):

يحتفي لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم بالجهاز الفني ولاعبي الفريق المنضمين حديثًا خلال احتفالية مبسطة ستقام في أولى تدريبات الفريق بعد عودته من المعسكر الإعدادي، وذلك قبل تدريب يوم الاثنين المقبل الذي سيحتضنه ستاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أبرز الفعاليات هي تقديم لاعبي الفريق الجدد، وعرض مرئي عن الهلال، وعروض ترحيبية باللاعبين الجدد، وتدشين شعار مجلس الجمهور الهلالي.

وأشار الزعيم إلى أن ذلك بالإضافة إلى توزيع كرات موقعة من اللاعبين، وتواجد رابطة المشجعين، والحضور الجماهيري مجانًا للأفراد والعائلات، فيما يبدأ الحفل في تمام التاسعة مساء ويعقبه التدريب، موضحًا مواقع الجماهير.