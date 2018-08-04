جامعة الملك خالد تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك خالد ممثلة بالإدارة العامة للمنح عن طرح المسابقة الوظيفية لوظيفتين شاغرتين ” تشغيل ذاتي ” ، في الصندوق الخيري لدعم برامج المنح ” العلاقات العامة والإعلام – التسويق ” .

وأوضحت الجامعة شروط الوظائفـ، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل بكالوريوس، ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل الخيري، ولديه خبرة في مجال التسويق والعلاقات العامة حسب الوظيفة المقدم إليها، وألا يتجاوز عمر المتقدم الـ35 سنة، كما يجب أن يكون لائقًا صحيًا، وألا يكون ممن حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

وأشارت الإدارة إلى أن المستندات المطلوبة هي: صورة من الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من المؤهلات العلمية المطلوبة والبرامج التدريبية إن وجدت وشهادات الخبرة، والسيرة الذاتية للمتقدم.

ودعت الراغبين بالتقديم حفظ صور المستندات المطلوبة على جهاز المتقدم قبل البدء في عملية التسجيل ويجب أن تكون بصيغة PDF ومن ثم إرفاقها، وسيتم حذف أي طلب لم يرفع المستندات بالشكل المطلوب، وإرسال المستندات إلى البريد الإلكتروني للإدارة: [email protected]، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 23/ 11/ 1439هـ إلى الخميس 27/ 11/ 1439هـ.