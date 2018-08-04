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علاج جديد لسرطان ” البنكرياس ” والدم

علاج جديد لسرطان ” البنكرياس ” والدم
لندن(صدى):

قام باحثون في معهد ” بارتس ” للسرطان في العاصمة البريطانية لندن، بابتكار عقارًا جديدًا؛ لعلاج سرطان ” البنكرياس ” .

فوفقًا لما ذكرته ” ديلي ميل ” ، فإن هذا العقار يُستخدم الخلايا المناعية المهندسة وراثيًا للمريض لمهاجمة الأورام الخبيثة، كما أظهر علاج مماثل فعالية في علاج الأطفال المصابين بسرطان الدم.

يُذكر أن سرطان ” البنكرياس ” عادة ما يتم تشخيصه بعد انتشاره؛ وذلك نتيجة لأعراضه الغامضة، مثل ” فقدان الوزن وآلام البطن ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 51115 ] نشر منذ 18 دقيقة

خير ان شاء الله خير ,,

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