علاج جديد لسرطان ” البنكرياس ” والدم

لندن(صدى):

قام باحثون في معهد ” بارتس ” للسرطان في العاصمة البريطانية لندن، بابتكار عقارًا جديدًا؛ لعلاج سرطان ” البنكرياس ” .

فوفقًا لما ذكرته ” ديلي ميل ” ، فإن هذا العقار يُستخدم الخلايا المناعية المهندسة وراثيًا للمريض لمهاجمة الأورام الخبيثة، كما أظهر علاج مماثل فعالية في علاج الأطفال المصابين بسرطان الدم.

يُذكر أن سرطان ” البنكرياس ” عادة ما يتم تشخيصه بعد انتشاره؛ وذلك نتيجة لأعراضه الغامضة، مثل ” فقدان الوزن وآلام البطن ” .