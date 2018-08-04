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رونالدو يقطع آخر صلاته بريال مدريد

رونالدو يقطع آخر صلاته بريال مدريد
ماجد محمد(صدى):

قطع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالي، آخر صلاته مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وألغى رونالدو متابعته للنادي الإسباني على موقع ” إنستجرام ” للصور؛ محتفظًا بمتابعة زملائه السابقين في الريال، تأكيدًا على رغبته في الاحتفاظ بصداقتهم حتى بعد الانتقال إلى يوفنتوس.

وتزامنًا مع إلغاء متابعته للنادي الملكي، تابع ” رونالدو ” حساب نادي ” السيدة العجوز ” على ” إنستجرام ” كما بدأ في متابعة حسابات زملائه الجدد في النادي الإيطالي، ومنهم المغربي المهدي بن عطية وماريو ماندزوكيتش، وميراليم بيانيتش.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 12 دقيقة

عالمي

[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 12 دقيقة

انة الدون ياسادة

[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 10 دقائق

انهم متعه كره القدم زيدان والظاهره رونالدو البرازيلي😍😍😍

[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 9 دقائق

عااالميييييييي

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