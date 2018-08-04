رونالدو يقطع آخر صلاته بريال مدريد
قطع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالي، آخر صلاته مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.
وألغى رونالدو متابعته للنادي الإسباني على موقع ” إنستجرام ” للصور؛ محتفظًا بمتابعة زملائه السابقين في الريال، تأكيدًا على رغبته في الاحتفاظ بصداقتهم حتى بعد الانتقال إلى يوفنتوس.
وتزامنًا مع إلغاء متابعته للنادي الملكي، تابع ” رونالدو ” حساب نادي ” السيدة العجوز ” على ” إنستجرام ” كما بدأ في متابعة حسابات زملائه الجدد في النادي الإيطالي، ومنهم المغربي المهدي بن عطية وماريو ماندزوكيتش، وميراليم بيانيتش.
طلال[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 12 دقيقة
عالمي
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 2358 ] نشر منذ 12 دقيقة
انة الدون ياسادة
عمار[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 10 دقائق
انهم متعه كره القدم زيدان والظاهره رونالدو البرازيلي😍😍😍
همس[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 9 دقائق
عااالميييييييي