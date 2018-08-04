رونالدو يقطع آخر صلاته بريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

قطع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالي، آخر صلاته مع ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

وألغى رونالدو متابعته للنادي الإسباني على موقع ” إنستجرام ” للصور؛ محتفظًا بمتابعة زملائه السابقين في الريال، تأكيدًا على رغبته في الاحتفاظ بصداقتهم حتى بعد الانتقال إلى يوفنتوس.

وتزامنًا مع إلغاء متابعته للنادي الملكي، تابع ” رونالدو ” حساب نادي ” السيدة العجوز ” على ” إنستجرام ” كما بدأ في متابعة حسابات زملائه الجدد في النادي الإيطالي، ومنهم المغربي المهدي بن عطية وماريو ماندزوكيتش، وميراليم بيانيتش.