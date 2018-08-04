ميلان ريد النمساوية.. سيارة خارقة بقوة 1307 حصان

فيينا(صدى):

تتواجد شركات كثيرة صغيرة الحجم في مجال انتاج السيارات الخارقة في العالم, ولكن شركة ميلان النمساوية تعتقد أنها لديها شيء مختلف لتقديمه للعملاء الأثرياء من خلال موديل ريد الخارق الجديد. وتأتي السيارة الكوبيه الطويلة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بأربع شواحن توربينية بقوة 1307 حصان وعزم دوران 1400 نيوتن متر وبما يسمح للسيارة بالتسارع في 2.47 ثانية مع سرعة قصوى تتجاوز 400 كمساعة.

واسم السيارة مستعار من اسم أحد الطيور, والسيارة خفيفة الوزن بواقع 1300 كجم فقط بفضل الجسم المصنع من الياف الكربون والتعليق المصنع من نفس المادة والذي يقدم في اول سيارة انتاجية في العالم. وتأتي السيارة بفتحات تهوية كبيرة في الأمام والخلف والجانبين لجعل السيارة أفضل في الشكل ولم تقدم الشركة صور للمقصورة الداخلية للسيارة ولكنها ستاتي بعدادات مختلفة.

ومن المقرر تصنيع 99 نسخة فقط من السيارة بسعر 2 مليون يورو للنسخة أو 2.3 مليون دولار وقالت الشركة أنه تم حجز 18 نسخة بالفعل وتريد الشركة أن تظهر السيارة أفضل ما في الهندسة النمساوية ولهذا تعاونت مع العديد المتخصصين في سباقات السيارات.