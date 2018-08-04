الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة من أمطار رعدية مثيرة للغبار

مكة المكرمة(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا لسكان منطقة مكة المكرمة، يحذر من فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 15:35 من اليوم السبت الموافق 4/8/2018م، وذلك على أن تنتهي الحالة في الساعة 20:00 من نفس اليوم.