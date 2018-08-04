الأرصاد تحذر سكان مكة المكرمة من أمطار رعدية مثيرة للغبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا لسكان منطقة مكة المكرمة، يحذر من فرصة هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار.
وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، في تمام الساعة 15:35 من اليوم السبت الموافق 4/8/2018م، وذلك على أن تنتهي الحالة في الساعة 20:00 من نفس اليوم.
طلال[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 19 دقيقة
اللهم أغثنا
ماجد[ عدد التعليقات: 2521 ] نشر منذ 18 دقيقة
اللهم اسقنا الغيث و لا تجعلنا من القانطين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 17 دقيقة
تفائلوا بالخير تجدوه
بإذن الله امطار وخير
همس[ عدد التعليقات: 1143 ] نشر منذ 17 دقيقة
يالله فال خير يا رب
شمس[ عدد التعليقات: 1183 ] نشر منذ 16 دقيقة
اللهم صيبا نافعا…
وأمطار خيرة وبركة على العباد والبلاد
ويسن عند اشتداد الريح أحبتي
ذكر دعاء الريح…
اللهم اني أسألك خير هذه الريح…
إلى آخر الدعاء المعروف…
حفظكم الله وأسعدكم
شجون[ عدد التعليقات: 1655 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله الحافظ ، اللهم صببا نافعاً