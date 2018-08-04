استعدادات لرؤية هلال ذي الحجة بمرصد ” المجمعة “

نايف السالم(صدى):

يستعد مرصد ” جامعة المجمعة ” الفلكي بحوطة سدير، لرؤية هلال شهر ذي الحجة السبت القادم 11 أغسطس؛ حيث أنهى تجهيز جميع الوسائل الفنية المساعدة من التلسكوبات الفلكية الإلكترونية والمتخصصة، بالإضافة إلى المناظير الصغيرة.

ومن جانبه، أوضح مدير المرصد الفلكي بحوطة سدير، عبدالله الخضيري، قائلًا: ” إنَّ السبت 29 من ذي القعدة (11 أغسطس)، ستكون الأجواء مناسبة لترائي هلال شهر ذي الحجة، بسبب درجات الحرارة المتوقعة أثناء الرصد والتي ستكون 34 درجة، وستكون الرياح شمالية شرقية بسرعة 13 كلم في الساعة، وغير مثيرة للأتربة، والطقس صحوًا بوجه عام ما عدا بعض العوالق الخفيفة القريبة من الأفق الغربي. ”

وأكد ” الخضيري ” أنه من خلال المتابعات لشروق وغروب الشمس والقمر، فإنّ الشمس ستشرق الساعة 5:30 من زاوية ثلاث وسبعين شمال الشرق، وأن القمر سيشرق من زاوية اثنتين وسبعين شمال شرق 5:12 دقيقة، وسيحدث الاقتران المركزي الساعة الثانية عشرة وثمانٍ وخمسين دقيقة ظهر يوم الرصد الموافق 11 أغسطس 2018، بعد نهاية كسوف الشمس غير المشاهد في العالم العربي والإسلامي.

واختتم عبدالله الخضيري حديثه قائلًا: ” ستغرب الشمس مساء ذلك اليوم الساعة السادسة وست وثلاثين دقيقة على درجة 287، بينما سيغرب الهلال الساعة السادسة وثماني وأربعين دقيقة على درجة 286.5 ، أي أنه سيمكث 12 دقيقة بعد غروب الشمس، ويكون في الجزء الجنوبي من الشمس، وهذه هي المعطيات العلمية. “